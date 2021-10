Kolejne pakiety Helps Pack trafiły do przygranicznych parafii. Tak Caritas pomaga migrantom na granicy

W ostatnich dniach ks. dr Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska, spotkał się z proboszczami przygranicznych parafii, aby omówić metody działania na miejscu, w rejonie objętym stanem wyjątkowym. W spotkaniach uczestniczyli dyrektorzy Caritas diecezjalnych oraz dwaj ordynariusze diecezjalni: ks. bp dr Piotr Sawczuk z diecezji drohiczyńskiej oraz ks. bp dr Kazimierz Gurda z diecezji siedleckiej. Ustalono, że do Caritas diecezjalnych i przygranicznych parafii zostanie dostarczona kolejna partia pakietów Helps Pack (1 tys. sztuk), które mogą być przekazywane osobom potrzebującym pomocy.

– To małe plecaki, w każdym znajduje się ogrzewacz do rąk, są batony energetyczne, koc termiczny i woda – wyjaśnia ks. Marcin Iżycki. Pakiety mają trafić do osób, które bezpośrednio zgłoszą się po pomoc do parafii, do parafian, którzy będą chcieli nieść pomoc napotkanym migrantom i uchodźcom oraz do organizacji i wolontariuszy, którzy pomagają w regionie przygranicznym. Będą dostępne również dla Straży Granicznej.