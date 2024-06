Koniec z Bitwą Truskawkową! Najbardziej widowiskowa atrakcja Ogólnopolskich Dni Truskawki w Korycinie znika z planu imprezy

Decyzja Mirosława Lecha odbiła się szerokim echem w mediach społecznościowych. Internauci są mocno podzielenii.

- Bardzo popieram decyzję i gratuluję takiego ruchu. Jest to rezygnacja z kontrowersyjnego wydarzenia. Przywołana La Tomatina również jest krytykowana przez wiele środowisk i my jako gmina wcale nie musimy aspirować do tego typu wydarzeń. To już 29 dni truskawki, a zaledwie 8 bitwa, trudno mówić o tradycji. Może tym razem inni pójdą za naszym przykładem i jest to słuszny krok ku promowaniu odpowiednich wartości związanych z niemarnowaniem żywności. Sponsorzy ze środowisk proekologicznych z pewnością to docenią - pisze jedna z internautek.