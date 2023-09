Kursy redukujące punkty karne. Wróciły, ale w zmienionej formule

- Już 17 września było 200 zainteresowanych, a chętnych ciągle przybywa. W Białymstoku zorganizowaliśmy to w przyjazny sposób dla kursantów, tak aby całość zajęć odbyła się tego samego dnia. Od października planujemy organizację szkoleń wyjazdowych w miastach, z których zgłosi się do nas najwięcej chętnych. Na razie próbujemy rozładować ogromne kolejki organizując przez 7 dni w tygodniu szkolenia dla dwóch grup jednocześnie - mówi Przemysław Sarosiek, dyrektor WORD w Białystok.

- Mamy część praktyczną, więcej godzin lekcyjnych o 25 proc. Do tego dochodzi inflacja i wzrost opłat wynagrodzeń dla wykładowców. To wszystko się kumuluje - tłumaczy podwyżki Mirosław Oliferuk, dyrektor WORD w Łomży.

Harmonogram kursów redukujących punkty karne w Podlaskiem

W stolicy Podlaskiego szkolenie kierowców ruszyły już we wtorek (19.09). Kursy będą organizowane od poniedziałku do piątku od godziny 12, a w weekendy od 9. Czas trwania szkolenia to około 8 godzin.

- Mamy bardzo dużą liczbę chętnych. Na poniedziałek było to już około 100 osób, więc od przyszłego tygodnia kurs obywać się będzie dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki, w godz. 14-22 - mówi Grzegorz Wilczyński, dyrektor WORD w Suwałkach.

Kursy redukujące - kto może skorzystać

Dotyczy to osób posiadających prawo jazdy dłużej niż rok. Jeden kurs to redukcja do 6 punktów. Odejmowane są najstarsze punkty - licząc od daty ich wpisania do systemu (opłacenia mandatu).

- Bardzo dobrze, że wróciły kursy redukujące. Wbrew temu, co się czasem słyszy, to nie są szkolenia dla piratów drogowych, bo takich jest niewielki odsetek, a dla zwykłych, normalnych ludzi, którzy pracują jako kierowcy lub muszą się przemieszczać do pracy. Obecnie stawki punktów karnych są dosyć wysokie. Czasem wystarczą dwa wykroczenia po 15 punktów karnych i można stracić prawo jazdy niezbędne do utrzymania siebie i rodziny - podkreśla dyrektor WORD w Suwałkach.

Prócz części praktycznej, program szkolenia obejmuje wykłady na temat przepisów ruchu drogowego, przyczyn i skutków wypadków drogowych, odpowiedzialności karnej sprawców oraz psychologiczne aspekty kierowania pojazdem. Wśród wykładowców w WORD w Białymstoku są policjanci z wydziału ruchu drogowego, psycholog transportu, egzaminatorzy, instruktorzy nauki jazdy oraz eksperci od spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego.