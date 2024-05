Łomża. Miasto pozyskało mobilne zestawy do koszykówki 3x3. Pierwszy raz wykorzystane zostaną 2 czerwca

Łomża zakupiła mobilne zestawy do koszykówki 3x3

Koszykówka 3×3 to odmiana koszykówki grana na ulicach i salach gimnastycznych na całym świecie. Od 2020 sport jest również obecny na Letnich Igrzyskach Olimpijskich. Popularność koszykówki 3x3 stale rośnie. Teraz szansę spróbowania swoich sił w tej dyscyplinie będzie miał każdy miłośnik koszykówki z Łomży. Z okazji Dnia Dziecka, Miasto Łomża i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji organizują turniej, w którym będą mogły wystartować czteroosobowe drużyny dzieci, młodzieży i dorosłych w podziale na kategorie wiekowe. Dwa boiska o wymiarach 13x17 wraz z koszami najazdowymi, bandami, ławkami, piłkami i stolikami zostały zakupione za kwotę 215 tys. zł w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024. Tym samym przyczynią się one do wzbogacenia oferty rozrywkowo – sportowej proponowanej przez miasto Łomża.

Więcej informacji o zawodach organizowanych przez MOSiR

Termin: 2 czerwca 2024 r. w godz. 15:00-19:00

Miejsce: Stary Rynek

Organizatorzy: Miasto Łomża i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży

Obowiązują oficjalne przepisy gry w koszykówkę 3x3. Każda drużyna składa się z 4 zawodników (3 zawodników na boisku i 1 zmiennik). Dopuszczalne jest zgłoszenie zespołu 3-osobowego. Dzieci i dorośli grają naprzemiennie. Zapisy na email: [email protected] do dnia 28 maja do godz. 12.00 lub w dniu zawodów w Biurze Zawodów w godz. 14.00-14.30. Prosimy o podanie nazwy drużyny, imienia i nazwiska, daty urodzenia zawodnika oraz numeru kontaktowego do trenera (Dzieci) lub do kapitana drużyny (Dorośli). Podczas wydarzenia będą robione zdjęcia. Rodzice, opiekunowie prawni zawodników niepełnoletnich oraz zawodnicy pełnoletni muszą wyrazić pisemną zgodę na publikację imienia i nazwiska oraz wizerunku w mediach. Jest to warunek niezbędny, aby wziąć udział w wydarzeniu.

DZIECI

2014 - 2016 (8-10 lat) oddzielnie w kat. dziewczynki, w kat. chłopcy

2013 i 2012 (11-12) oddzielnie w kat. dziewczynki, w kat. chłopcy

2011 - 2009 (13-15) oddzielnie w kat. dziewczynki, w kat. chłopcy

UWAGA: kategorie zależą od liczby zgłoszonych drużyn. Możliwa jest inna konfiguracja roczników.

Mecz 8 min lub do 21 punktów.

Bez klasyfikacji pucharowej. Wszyscy zawodnicy otrzymują medale za uczestnictwo.