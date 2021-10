Łomża. Podpalił samochód byłej żony. Podejrzany 39-latek i jego wspólnik zatrzymani przez policję

Do nocnego pożaru nissana na parkingu na osiedlu Górka Zawadzka w Łomży doszło 19 września tego roku. Właścicielka auta oszacowała straty na kwotę 17 tysięcy złotych.

Mundurowi ustalili, że nie była to żadna awaria, ale celowe podpalenie. Pracujący nad sprawą kryminalni ustalili tożsamość mężczyzn podejrzewanych o to przestępstwo. W minioną środę zatrzymali w miejscu zamieszkania 20-letniego mężczyznę i jego o 19 lat starszego kolegę. Obydwaj trafili do policyjnego aresztu.

- Jak ustalili funkcjonariusze powodem podpalenia było to, że 39-latek nie mógł pogodzić się z utratą samochodu i postanowił uniemożliwić dalsze korzystanie z niego byłej małżonce - ujawnia podkomisarz Justyna Janowska z łomżyńskiej komendy.