Łomża. Śledczy: Bił, przypalał papierosem i zgwałcił 15-miesięczne niemowlę. Jest akt oskarżenia przeciwko 23-latkowi

Oskarżony na proces czeka w tymczasowym areszcie. W przeszłości nie był karany. KMP Łomża/ zdjęcie ilustracyjne

Oskarżony o czyny pedofilskie miał się dziewczynką opiekować pod nieobecność rodziców. W śledztwie przyznał się tylko do bicia. Sprawa trafiła właśnie do sądu. Grozi mu do 12 lat więzienia.