Marszałek Artur Kosicki wręczył czeki na rozbudowę szkoły w gminie Sejny oraz na przebudowę dróg w powiecie sejneńskim

NOWE Co pojawiło się w ostatnich tweetach na profilu EpiskopatNews? Najnowsze tweety z 11.06.2021

"11.06.2021 na profilu EpiskopatNews pojawił się tweet: ""RT @Pontifex_pl: Zapraszam każdego z was do spojrzenia z ufnością na Najświętsze Serce Jezusa i do częstego powtarzania, szczególnie w tym…. "".