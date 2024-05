Maturzyści z sokólskiego "Rolnika" otrzymali świadectwa ukończenia szkoły i wyruszyli w pielgrzymkę do Różanegostoku

Placówkę opuściło dziś 61 absolwentów, którzy kształcili się w czterech zawodach: technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa i technik rolnik.

- Mam nadzieję, że będziecie nas dobrze wspominać. Jeżeli nie z wdzięcznością, to przynajmniej z sympatią. Staraliśmy się nie tylko przekazywać wam wiedzę, ale także wartości, które są istotne w życiu społecznym. Patriotyzm, odwaga cywilna, przywiązanie do tradycji - to wszystko stanowi fundament wychowania młodego człowieka. Pragnęliśmy zaszczepić w was samodzielność, kreatywność, dążenie do ciągłego rozwoju, poszukiwanie prawdy oraz niezależność poglądów. Zależało nam również, aby poza tradycyjnymi wartościami wynikającymi z przywiązania do historii i tradycji, wychować ludzi otwartych na świat, tolerancyjnych, posiadających szacunek dla innych. Chcieliśmy, abyście byli uparci w dążeniu do prawdy, niezłomni w kształtowaniu własnych charakterów, otwarci na problemy innych, dostrzegający ludzi wokół siebie oraz odpowiedzialni za siebie i za losy waszej Ojczyzny – kontynuował dyrektor.