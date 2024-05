Memy o rolnikach. I śmiesznie i gorzko. Tak internauci komentują życie i pracę rolników. Zobacz memy i śmieszne obrazki

Memy o rolnikach i ich pracy

Rolnik to jeden z najbardziej tradycyjnych zawodów w Polsce. Praca na roli i w gospodarstwie to ciężkie i odpowiedzialne zajęcie. Być rolnikiem to pracować zazwyczaj 7 dni w tygodniu przez cały rok. Trudna praca rolnika to dla niektórych obiekt żartów. Tworzą kolejne memy o rolnikach i ich pracy.

W zależności od wielkości gospodarstwa i jego profilu rolnik zajmuje się przede wszystkim uprawą roli, ogrodów, sadów lub hodowlą zwierząt gospodarskich.

Co powinien znać rolnik?