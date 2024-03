Miejska Droga Krzyżowa Białystok 2024. Wierni przeszli ulicami miasta spod archikatedry do kościoła św. Rocha

Dwunastu apostołów odmieniło świat, a jak wielu nas dziś tu jest! Nieśmy więc ewangeliczne wartości w nasze życie - rodzinne, osobiste i społeczne. Krzyż Chrystusa to nie koniec. Wielki Piątek to nie koniec. Jest poranek Zmartwychwstania i ostateczne zwycięstwo Chrystusa - dobra nad złem, życia nad śmiercią - mówił abp Józef Guzdek do uczestników Miejskiej Drogi Krzyżowej w Białymstoku