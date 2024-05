Nie żyje dr Sławomir Oliwniak z wydziału prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Odszedł znany naukowiec i nauczyciel akademicki

Wykładanie było jego pasją, a akademia i nauczanie były jego sposobem życia. To otrzymane od studentów za kunszt oratorski i dydaktyczny liczne Oscary Studenckie traktował jako najwyższe wyróżnienie. We wspomnieniach zostanie z nami jako naukowiec i wykładowca, który nigdy nie przestał podkreślać, że „prawnik musi czytać”. Inspirował do wielkich rzeczy, najwyżej cenił wolność i wzywał do krytycznej refleksji oraz nonkonformizmu w trudnych czasach. Był nieocenionym źródłem inspiracji dla współpracowników, potrafił udzielić odpowiedzi na każde naukowe pytanie, zawsze można było liczyć na Jego twórcze rady.