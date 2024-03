Niedziela Palmowa w Zbójnej. Konkursowe palmy robiły wrażenie

– Z radością zapraszamy tego dnia gości, aby mogli poznać zwyczaje kurpiowskie. Dumni jesteśmy, że mimo różnych kolei losu, udaje się nam to od 25 lat podtrzymywać. To wielka zasługa dyrektor i pracowników Gminnego Ośrodka Kultury oraz uczestników konkursu – podkreślała Elżbieta Parzych.

Uczestnicy uroczystości Palmowej Niedzieli w Zbójnej przeszli z palmami przez miejscowość do parafialnego kościoła, gdzie wzięli udział we mszy.

Finał tradycyjnego konkursu i uroczystości Palmowej Niedzieli sprowadziły do Zbójnej licznych gości. We wręczaniu nagród udział wzięli m. in.: wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski, senator Marek Adam Komorowski, poseł Alicja Łepkowska-Gołaś, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej (TPZŁ) Józef Babiel, Iwona Choroszewska-Zyśk, wiceprezes Związku Kurpiów, dyrektorzy: Muzeum – Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie Juliusz Jakimowicz i Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży Jarosław Cholewicki. Nagrodzone palmy będą eksponowane m. in. w kościele w Zbójnej, łomżyńskich muzeach – Diecezjalnym i Północno-Mazowieckim oraz w siedzibie TPZŁ.