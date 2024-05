Odlotowe Suwałki AIR SHOW 2024. Zobacz, jakie atrakcje czekają podczas tegorocznej edycji

Zmiana organizacji dojazdu i wyjazdu na teren lotniska. Harmonogram wydarzenia oraz atrakcje dostępne na terenie lotniska. O tych szczegółach poinformowali prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, zastępca prezydenta Grzegorz Krysa, Prezes Suwalskiej Szkoły Lotniczej Robert Szadkowski oraz współorganizator pokazów przedstawiciel Falco Group Jarosław Balcerzewski.

- Air Show Odlotowe Suwałki to marka sama w sobie. (...) Konsumenci właśnie z Podlasia zadecydowali, że to nasza impreza była największym i najlepszym wydarzeniem w ubiegłym roku. Myślę, że mamy szerokie perspektywy, żeby ta impreza rozrastała się, a na pewno potencjał do tego jest tutaj olbrzymi - powiedział prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.