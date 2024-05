Cerkiew prawosławna w Polsce

Polska to bardzo homogeniczny kraj, zdecydowanie dominującą religią jest katolicyzm (około 90% społeczeństwa). Prawosławie mimo niewielkiej ilości wyznawców (ok.1,3 %) jest drugim pod względem liczebności wyznaniem w Polsce. Wg różnych szacunków to ok. 500- 600 tys. wiernych. Co warte podkreślenia polskie prawosławie jest autokefaliczne*.

Zobacz kim są hierarchowie Polskiej Cerkwi Prawosławnej i jak wyglądają: