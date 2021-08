OOM w szachach. Klara Szczotka ze srebrnym medalem mistrzostw Polski do lat 14

W Uniejowie odbyły się ostatnio Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Szachach. Mistrzostwa rozegrano w ramach XXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży „Łódzkie 2021”.

W czterech grupach turniejowych (juniorzy młodsi i juniorki młodsze 11-12 oraz 13-14 lat) wystartowało 208 zawodników (104 dziewczęta i 104 chłopców), w tym 10 reprezentantów MUKS Stoczek 45 Białystok.

Najlepszy wynik osiągnęła Klara Szczotka, która została wicemistrzynią Polski w grupie do lat 14 dorobkiem 7 punktów w 9 partiach.

Ponadto w grupie do lat 14 zajął Krystian Paszkowski zajął szóste miejsce.

Pozostałe miejsca reprezentantów MUKS Stoczek 45 Białystok:

14. Patryk Rekuć (do lat 12) – 5,0 pkt.

32. Krzysztof Wojtacha (do lat 12) – 4,5 pkt.

33. Adrianna Staniewicz (do lat 14) – 4,0 pkt.

37. Julia Dallemura (do lat 14) – 4,0 pkt.

37. Kornel Chomicki (do lat 12) – 3,5 pkt.

40. Filip Kudraszow (do lat 12) – 3,5 pkt.

41. Zuzanna Pęksa (do lat 14) – 3,5 pkt.

47. Anna Makarec (do lat 14) – 3,0 pkt.

W klasyfikacji klubowej MUKS Stoczek 45 Białystok uzyskał 19 punktów.