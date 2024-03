Parlamentarzyści PiS apelują do rządu o rozwiązanie problemów rolników i zarzucają nieudolność. Wiceminister odpiera zarzuty

Również o sytuacji polskich rolników mówił w Białymstoku poseł PiS Dariusz Piontkowski.

Zielony Ład to szalona polityka europejska, która może doprowadzić do bardzo poważnych problemów gospodarczych, w tym do kłopotów rolników. Dziś Koalicja 13 grudnia próbuje oskarżyć Prawo i Sprawiedliwość, że to my jesteśmy autorami tych zmian w Unii Europejskiej. Ale trzeba wyraźnie powiedzieć, że to europosłowie Koalicji 13 grudnia głosowali za przyjęciem Zielonego Ładu w 2020 roku- mówił Dariusz Piontkowski.