Piękny koncert chórów cerkiewnych w Bielsku Podlaskim. Posłuchaj śpiewu świetnego Chóru Parafii Narodzenia Bogurodzicy (część 2)

Tłumy na koncercie paschalnym

Śpiew na 1000-lecie autokefalii Cerkwi Prawosławnej w Polsce

Chór Parafii Narodzenia NMP

Chór parafialny Cerkwi Narodzenia NMP w Bielsku Podlaskim został powołany do działania decyzją proboszcza ks. prot. Jerzego Bogacewicza w maju 2009 r. Tworzą go osoby dorosłe oraz studenci, których łączy wspólne zamiłowanie do śpiewu. Chór śpiewa w czasie nabożeństw niedzielnych oraz świątecznych. Bierze udział w życiu muzycznym miasta oraz prezentuje się na przeglądach i festiwalach (na ostatnim Międzynarodowym Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej zajął wysokie drugiemiejsce w kategorii parafialnych chóró miejskich).