Dzisiaj Prawosławny Dzień Kobiet czyli Wspomnienie Świętych Niewiast Niosących Wonności. Co to za święto?

Im jako pierwszym Anioł obwieścił o Zmartwychwstaniu Chrystusa, One również jako pierwsze głosiły radosną nowinę o tym, że życie pokonało śmierć .

Wspominane niewiasty wczesnym rankiem udały się do Grobu Pańskiego, aby wonnymi i drogocennymi olejami namaścić ciało zmarłego Chrystusa. Postanowiły to zrobić mimo strachu jaki im towarzyszył i możliwych ciężkich konsekwencjach tego czynu.

III niedziela paschalna nazywana jest często liturgicznym lub prawosławnym Dniem Kobiet

W Czarnej Białostockiej jest to dzień szczególny ponieważ jest to święto parafialne.

Cerkiew p.w. Niewiast Niosących Wonności w Czarnej Białostockiej

Cerkiew w dzielnicy Buksztel, przy ulicy Białostockiej to nowoczesna świątynia wybudowana w latach 1985–1996. W sąsiedztwie cerkwi znajduje się niewielki cmentarz parafialny. Parafia została erygowana na skutek przybyłej do miasteczka ludności z różnych stron Białostocczyzny, w tym wiernym obrządku wschodniego. Było to związane z rozwojem miejscowości (m.in. rozbudową Fabryki Maszyn Rolniczych).