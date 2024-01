Pijany traktorzysta z regionu podróż zakończył w rowie. W organizmie ponad 2 promile alkoholu

Pijany traktorzysta. Ciągnik w rowie, a w organizmie ponad 2 promile alkoholu

W czwartek (11.01), funkcjonariusze kolneńskiej policji otrzymali informację o kierowcy ciągnika rolniczego, który wjechał do przydrożnego rowu pomiędzy Jurcem Włościańskim, a Stawiskami. Mundurowi na miejscu zdarzenia ustalili, że kierowca ciągnika wjechał do przydrożnego rowu, gdzie pojazd przewrócił się, a on nie mógł z niego wysiąść. Przeprowadzone przez policjantów badanie alkomatem wykazało ponad 2 promile alkoholu w organizmie 44-letniego kierowcy.

CZYTAJ TEŻ Nowy komendant wojewódzki podlaskiej policji. Wcześniej kierował mazowieckim garnizonem i CBŚ w Radomiu

Mieszkaniec powiatu łomżyńskiego stracił prawo jazdy. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.