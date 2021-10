PlusLiga. Ślepsk Malow Suwałki - Cerrad Enea Czarni Radom 1:3

Siatkarze Ślepska Malow Suwałki zagrali wyrównany mecz z Cerrad Enea Czarni Radom. Jednak tak jak w poprzednim meczu z Cuprum Lubin przegrywali końcówki setów.

- Nerwy są najgorszym doradcą - mówił po spotkaniu trener Ślepska Malow Andrzej Kowal. - Początki nie były złe w naszym wykonaniu, gorzej było w końcówkach. W serwisie popełniliśmy ogromną liczbę błędów, co wpływało na rytm gry. Radom okazał się lepszy w końcówkach i wygrał zasłużenie. Był to mecz walki i nie mam żadnych pretensji do moich chłopaków. Gramy z jednym rozgrywającym i czekamy na powrót Tuanigi, by wrócić do naszej jakości gry - dodał szkoleniowiec Ślepska Malow.

W pierwszym secie goście z Radomia prowadzili już 21:16. Sygnał do odrabiania strat dał Mateusz Laskowski, który stanął na zagrywce. Ślepsk Malow dogonił Czarnych i set decydował się w grze na przewagi. Po złym ataku Bartłomieja Bołądzia Ślepsk przegrał set otwarcia 26:28.