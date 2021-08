Podlaskie. 440 kolizji i siedem wypadków z udziałem dzikiej zwierzyny. To dane tylko za ten rok. Uwaga na drodze!

W ostatnim czasie łomżyńska policja odnotowała dwa niebezpieczne zderzenia samochodów z sarną. Do pierwszego doszło w miniony piątek rano tuż po godzinie 8 na obwodnicy Starych Kupisk, nieopodal miejscowości Bożenica. Kierowcy seata nic się nie stało, ale zwierzę nie przeżyło uderzenia. Z kolei przed południem w samej Łomży, na ulicy Poznańskiej, uszkodzona została dacia. Ranni? Pasażerka i zwierzę.

Pow. łomżyński jest na drugim miejscu pod względem częstotliwości występowania zdarzeń drogowych z udziałem dzikich zwierząt w naszym regionie. Od stycznia 2021 r. do teraz to 42 kolizje. Trzecie miejsce zajmuje pow. suwalski - 31. Tuż za nim jest pow. sokólski (28). Na pierwszym miejscu jest jednak pow. białostocki - 110. W sumie w tym roku podlaska policja odnotowała 440 kolizji i pięć wypadków. Rannych w nich zostało pięć osób, jedna zginęła. Było to 18 czerwca. W rejonie miejscowości Mścichy (gm. Wysokie Mazowieckie) doszło do zderzenia motocyklisty z łosiem. Niestety, w wyniku zdarzenia zginął 45-letni kierowca. Podróżujący z nim 13-latek został śmigłowcem przetransportowany do szpitala.