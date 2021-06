Podlaskie. Gigantyczne roczne nagrody marszałka dla dyrektorów szpitali. Niektóre sięgają ponad 60 tysięcy złotych

- Ocenę zostawiam swoim przełożonym, a ci najwidoczniej uznali, że mi się należy taka nagroda. Ja mogę się tylko cieszyć, że zostało zauważone to, co robimy. Prowadziliśmy sporo inwestycji w ramach pozyskanych dużych środków z funduszy transgranicznych, z budżetu województwa, z funduszu aktywizacji zawodowej na szkolenia, modernizację oddziału gastroenterologii, neurologii itd. Poza tym szpital zakończył ubiegły rok dodatnim wynikiem finansowym (ze sprawozdania wynika, że jest to prawie 1 mln 29 tys. zł - przyp. red.) - jedenasty rok z rzędu - wymienia Adam Szałanda, szef szpitala wojewódzkiego w Suwałkach.

W przeciwieństwie do tej placówki, szpital wojewódzki w Białymstoku jest zadłużony na prawie 3,4 mln zł. Choć i tak odrobił straty (na koniec 2019 r. straty wynosiły ponad 14,4 mln zł). Nie udało nam się porozmawiać z dyrektorem Cezary Nowosielski, który był we wtorek nieuchwytny. W jego imieniu komentarza udzielił rzecznik szpitala, Kamil Tomaszczuk. W przesłanym redakcji oświadczeniu podkreślił, iż nagroda dyrektorowi została przyznana przez Zarząd Województwa Podlaskiego na wniosek Rady Społecznej szpitala wojewódzkiego, która wybierana jest przez Sejmik Województwa i składa się z przedstawicieli różnych środowisk społecznych.

Sytuacja finansowa nie pogorszyła się też w Białostockim Centrum Onkologii. BCO zwiększyło przychody, i na koniec 2020 r. było 6,3 mln zł "na plusie". Na sporym "plusie finansowym" - dzięki zarządowi województwa - jest też kierująca placówką. Testy przesiewowe na obecność wirusa pracownikom i pacjentom szpitala, utworzenie punktu pobrań wymazów na obecność SARS-CoV-2 pacjentom przyjmowanym do planowych hospitalizacji, uruchomienie mobilnej "Super Brygady BCO", która od połowy kwietnia 2020 roku docierała do mieszkańców woj. podlaskiego, niemających możliwości przybycia do Centrum osobiście - to zasługi dyrektor Magdaleny Borkowskiej wymieniane przez Monikę Mróz.

- Dyrektor Borkowska wyróżniła się dużym zaangażowaniem w wykonywaniu obowiązków służbowych, wdrażając w szpitalu liczne działania i procedury, które zwiększyły bezpieczeństwo personelu szpitala oraz pacjentów onkologicznych, szczególnie narażonych na zakażenie wirusem - zaznacza Monika Mróz, rzeczniczka Białostockiego Centrum Onkologii. - Sprawne zarządzanie placówką w czasie pandemii sprawiło, że ilość świadczeń, zarówno tych profilaktycznych, jak i tych bieżących wykonanych w BCO w 2020 r. w porównaniu do roku poprzedniego nie zmniejszyła się. BCO to jedyny kompleksowy ośrodek onkologiczny w Polsce Północno-Wschodniej i jeden z nielicznych w kraju, który w zaistniałej sytuacji epidemicznej nie odwołał przyjęć do szpitala oraz nie zamknął poradni w Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej. Dzięki takim działaniom udało się zachować ciągłość diagnostyki i opieki onkologicznej.