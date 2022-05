Podlaskie. Plecaki antykradzieżowe, torby sportowe i eko-kubki za oddanie krwi lub osocza. Ruszyła akcja "Każda Kropla Jest Cenna"

Kolejna edycja programu lojalnościowego "Każda Kropla Jest Cenna" wystartowała w poniedziałek (23 maja). Polega ona na tym, że po każdej donacji krwi lub jej składników dawca otrzymuje pieczątki, które można potem wymienić na nagrody.

- Poprzednia akcja cieszyła się dużą popularnością - przyznaje Bartosz Szutkiewicz z RCKiK w Białymstoku. - Dawcy chętnie zbierali kropelki i wymieniali je na nagrody. Ale tym, co nas cieszy, to jest fakt, że nie są one głównym imperatywem mobilizującym do dzielenia się krwią.