Podlaskie. Szkoły i przedszkola z nauczaniem hybrydowym. Prawie 10 tys. dzieci uczy się z domów (AKTUALIZACJA)

To już kolejny tydzień, kiedy część uczniów z naszego regionu kontynuuje naukę z domu. Według danych Kuratorium Oświaty w Białymstoku, 111 szkół i przedszkoli z województwa podlaskiego przeszło na nauczanie hybrydowe. W 2 placówkach całkowicie wprowadzono nauczanie zdalne. Na odległość uczy się 9058 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz 507 przedszkolaków.
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Placówki, w których najwięcej uczniów kształci się z domu, to: I LO w Białymstoku (461 uczniów z 16 klas) oraz Szkoła Podstawowa nr 50 w Białymstoku (460 uczniów z 22 klas). Najwięcej przedszkolaków przechodzi kwarantannę w Przedszkolu Samorządowym nr 52 w Białymstoku (54 dzieci z 3 oddziałów) oraz w Przedszkolu Samorządowym nr 87 w Białymstoku (51 dzieci z 3 oddziałów).
Częstą przyczyną wysyłania całych klas na kwarantannę są zakażenia koronawirusem wśród nauczycieli. Pedagodzy lądują na izolacji, a ich koledzy muszą ich zastępować.
- Wprawdzie szczepienia to prywatna sprawa, ale zdarza się, że sami nauczyciele wcześniej zarzekali się, że się nie zaszczepią i teraz okazuje się, że chorują na covid - mówi nauczycielka matematyki w jednej z białostockich szkół. - To nie jest sprawiedliwe, że inni nauczyciele, którzy zaszczepili się, muszą teraz za nich pracować. Wprawdzie nie robią tego za darmo, ale każdy z nas ma i tak dużo obowiązków. Poza tym dziecko na kwarantannie, zwłaszcza małe, to ogrom komplikacji dla rodziców.
Ilu nauczycieli w naszym regionie zaszczepiło się przeciwko COVID-19? Tego dokładnie nie wiadomo. Danych na ten temat nie posiadają ani Kuratorium Oświaty w Białymstoku, ani sanepid, ani np. miasto Białystok, które jest organem prowadzącym placówki oświatowe w stolicy woj. podlaskiego.
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Lista szkół i przedszkoli, w których wprowadzono hybrydowy/zdalny model nauczania przedstawia się następująco (źródło: Kuratorium Oświaty w Białymstoku - dane na podstawie informacji przesyłanych przez dyrektorów szkół; stan na 27 października, godz. 15.00):
- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GRZEGORZA PIRAMOWICZA W AUGUSTOWIE
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. MJR. HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO PS. "HUBAL" ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3 "PIETRASZE" W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W HAJNÓWCE
- II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. ZYGMUNTA PODHORSKIEGO W SUWAŁKACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W SUCHOWOLI
- TECHNIKUM IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W HAJNÓWCE
- SZKOŁA PODSTAWOWA W KUŹNICY
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
- III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ALFREDA LITYŃSKIEGO W SUWAŁKACH
- PRZEDSZKOLE NR 4 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W SUWAŁKACH
- SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
- PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W FILIPOWIE
- SZKOŁA PODSTAWOWA Z LITEWSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA "ŻIBURYS" W SEJNACH
- TECHNIKUM ELEKTRYCZNE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA PAWŁA II W KLEOSINIE
- SZKOŁA PODSTAWOWA W JUCHNOWCU GÓRNYM
- II SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU
- BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3 W SUWAŁKACH
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SUWAŁKACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W BIAŁYMSTOKU
- XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W KRASNOPOLU
- TECHNIKUM NR 2 W SOKÓŁCE
- TECHNIKUM NR 7 IM . LUDWIKA BOJANUSA W ŁOMŻY
- SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYM DWORZE
- PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE MARCHEWKA W BIAŁYMSTOKU
- BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 W BIAŁYMSTOKU
- BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W BIELSKU PODLASKIM
- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W BIAŁYMSTOKU, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS WACŁAWA RABCZYŃSKIEGO W WASILKOWIE
- VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŁOMŻY
- TECHNIKUM NR 6 W ŁOMŻY
- LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W MOŃKACH
- TECHNIKUM W OSTROŻANACH
- TECHNIKUM NR 1 W BIELSKU PODLASKIM
- V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA III SOBIESKIEGO W BIAŁYMSTOKU
- KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PREZYDENTA RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W STRABLI
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM.ZYGMUNTA AUGUSTA W AUGUSTOWIE
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. ZYGMUNTA GLOGERA W BIAŁYMSTOKU
- PRZEDSZKOLE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BIELSKU PODLASKIM
- BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 9 W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. KPT. WŁADYSŁAWA WYSOCKIEGO W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 IM. STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ARMII KRAJOWEJ W AUGUSTOWIE
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁÓWNY W BIAŁYMSTOKU
- TECHNIKUM NR 2 W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. KPT. WŁADYSŁAWA WYSOCKIEGO W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KSIĘCIA MAZOWIECKIEGO JANUSZA I W ŁOMŻY
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35 "WESOŁE" W BIAŁYMSTOKU
- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
- LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SIEMIATYCZACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA W CIECHANOWCU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W MOŃKACH
- TECHNIKUM PROGRAMISTYCZNE INFOTECH W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. MIESZKA I W BIAŁYMSTOKU
- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU
- NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE CZERWONE SERDUSZKO
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA W GENIUSZACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. 1 PUŁKU UŁANÓW KRECHOWIECKICH W AUGUSTOWIE
- PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W STUDZIANKACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYM ALEKSANDROWIE
- TECHNIKUM NR 4 W BIELSKU PODLASKIM
- TECHNIKUM HANDLOWO-EKONOMICZNE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. SYBIRAKÓW W BIAŁYMSTOKU
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 52 "KUBUSIA PUCHATKA" W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. 42 PUŁKU PIECHOTY W BIAŁYMSTOKU
- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W BIAŁYMSTOKU
- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W BIAŁYMSTOKU, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W ŁAPACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. 2 KORPUSU POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH NA ZACHODZIE W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 SPECJALNA IM. BŁOGOSŁAWIONEGO EDMUNDA BOJANOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
- PRZEDSZKOLE NR 2 W ŁAPACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ŚW.JANA PAWŁA II W ZAWADACH
- SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BIAŁYMSTOKU
- BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. ŚW. JÓZEFA W BIAŁYMSTOKU
- TECHNIKUM MECHANICZNE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. ŚW. JÓZEFA W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. ŚW. JANA PAWŁA II W SUWAŁKACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. MICKIEWICZA W KRASNOWIE
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU
- PRZEDSZKOLE ,,KRAINA MARZEŃ" W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ
- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 W BIAŁYMSTOKU, PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 87 W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 IM. SIMONY KOSSAK W BIAŁYMSTOKU
- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 W BIAŁYMSTOKU, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. KRÓLA STEFANA BATOREGO W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KS. MICHAŁA SOPOĆKI W KSIĘŻYNIE
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ
- NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "KROPKA"
- PRZEDSZKOLE NR 7 W SUWAŁKACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH W NOWINCE
- SZKOŁA PODSTAWOWA W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W AUGUSTOWIE
- SZKOŁA PODSTAWOWA W POGORZAŁKACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ŁOMŻY
- SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 2 W SOKÓŁCE
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA W WASILKOWIE
- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA W BIAŁYMSTOKU
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BIAŁYMSTOKU
- III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 IM. GEN. JÓZEFA ZACHARIASZA BEMA W BIAŁYMSTOKU
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45 "CHATKA KILKULATKA" W BIAŁYMSTOKU
- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. MARII KONOPNICKIEJ W BIAŁYMSTOKU, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
- SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 BIAŁOSTOCKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W BIAŁYMSTOKU
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W CHOROSZCZY
- PRZEDSZKOLE NR 10 IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. KS. KAZIMIERZA ALEKSANDRA HAMERSZMITA W SUWAŁKACH
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44 W BIAŁYMSTOKU
Jak informuje Ministerstwo Edukacji i Nauki (stan na 26 października) w skali całego kraju naukę w trybie hybrydowym organizuje 847 szkół podstawowych, 433 szkoły ponadpodstawowe oraz 141 przedszkoli. W całości na pracę zdalną przeszło 10 przedszkoli, 24 szkoły podstawowe oraz 7 szkół ponadpodstawowych.
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