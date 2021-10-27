Podlaskie. Szkoły i przedszkola z nauczaniem hybrydowym. Prawie 10 tys. dzieci uczy się z domów (AKTUALIZACJA)

Izolda Hukałowicz
Izolda Hukałowicz
Szkoła Podstawowa nr 50 w Białymstoku - to zdalnie uczy się 460 dzieci (stan na 27.10.2021 r.).
Szkoła Podstawowa nr 50 w Białymstoku - to zdalnie uczy się 460 dzieci (stan na 27.10.2021 r.). Wojciech Wojtkielewicz
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Liczba szkół i przedszkoli w województwie podlaskim, które przeszły na nauczanie hybrydowe lub w całości zdalne w związku z zakażeniami wirusem Sars-CoV-2, nieznacznie zmalała w porównaniu z ubiegłym tygodniem. Jednak liczba uczniów i przedszkolaków, którzy zostali poddani kwarantannie i musieli zostać w domach, zwiększyła się. Według danych Podlaskiego Kuratorium Oświaty w 111 placówkach prawie 10 tys. dzieci uczy się na odległość.

To już kolejny tydzień, kiedy część uczniów z naszego regionu kontynuuje naukę z domu. Według danych Kuratorium Oświaty w Białymstoku, 111 szkół i przedszkoli z województwa podlaskiego przeszło na nauczanie hybrydowe. W 2 placówkach całkowicie wprowadzono nauczanie zdalne. Na odległość uczy się 9058 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz 507 przedszkolaków.

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Placówki, w których najwięcej uczniów kształci się z domu, to: I LO w Białymstoku (461 uczniów z 16 klas) oraz Szkoła Podstawowa nr 50 w Białymstoku (460 uczniów z 22 klas). Najwięcej przedszkolaków przechodzi kwarantannę w Przedszkolu Samorządowym nr 52 w Białymstoku (54 dzieci z 3 oddziałów) oraz w Przedszkolu Samorządowym nr 87 w Białymstoku (51 dzieci z 3 oddziałów).

Częstą przyczyną wysyłania całych klas na kwarantannę są zakażenia koronawirusem wśród nauczycieli. Pedagodzy lądują na izolacji, a ich koledzy muszą ich zastępować.

- Wprawdzie szczepienia to prywatna sprawa, ale zdarza się, że sami nauczyciele wcześniej zarzekali się, że się nie zaszczepią i teraz okazuje się, że chorują na covid - mówi nauczycielka matematyki w jednej z białostockich szkół. - To nie jest sprawiedliwe, że inni nauczyciele, którzy zaszczepili się, muszą teraz za nich pracować. Wprawdzie nie robią tego za darmo, ale każdy z nas ma i tak dużo obowiązków. Poza tym dziecko na kwarantannie, zwłaszcza małe, to ogrom komplikacji dla rodziców.

Ilu nauczycieli w naszym regionie zaszczepiło się przeciwko COVID-19? Tego dokładnie nie wiadomo. Danych na ten temat nie posiadają ani Kuratorium Oświaty w Białymstoku, ani sanepid, ani np. miasto Białystok, które jest organem prowadzącym placówki oświatowe w stolicy woj. podlaskiego.

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Lista szkół i przedszkoli, w których wprowadzono hybrydowy/zdalny model nauczania przedstawia się następująco (źródło: Kuratorium Oświaty w Białymstoku - dane na podstawie informacji przesyłanych przez dyrektorów szkół; stan na 27 października, godz. 15.00):

  1. ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GRZEGORZA PIRAMOWICZA W AUGUSTOWIE
  2. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. MJR. HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO PS. "HUBAL" ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3 "PIETRASZE" W BIAŁYMSTOKU
  3. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W HAJNÓWCE
  4. II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. ZYGMUNTA PODHORSKIEGO W SUWAŁKACH
  5. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W SUCHOWOLI
  6. TECHNIKUM IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W HAJNÓWCE
  7. SZKOŁA PODSTAWOWA W KUŹNICY
  8. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
  9. III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ALFREDA LITYŃSKIEGO W SUWAŁKACH
  10. PRZEDSZKOLE NR 4 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W SUWAŁKACH
  11. SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W BIAŁYMSTOKU
  12. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
  13. PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W BIAŁYMSTOKU
  14. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W FILIPOWIE
  15. SZKOŁA PODSTAWOWA Z LITEWSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA "ŻIBURYS" W SEJNACH
  16. TECHNIKUM ELEKTRYCZNE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
  17. SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA PAWŁA II W KLEOSINIE
  18. SZKOŁA PODSTAWOWA W JUCHNOWCU GÓRNYM
  19. II SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU
  20. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3 W SUWAŁKACH
  21. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 W BIAŁYMSTOKU
  22. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU
  23. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SUWAŁKACH
  24. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W BIAŁYMSTOKU
  25. XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W BIAŁYMSTOKU
  26. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W KRASNOPOLU
  27. TECHNIKUM NR 2 W SOKÓŁCE
  28. TECHNIKUM NR 7 IM . LUDWIKA BOJANUSA W ŁOMŻY
  29. SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYM DWORZE
  30. PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE MARCHEWKA W BIAŁYMSTOKU
  31. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 W BIAŁYMSTOKU
  32. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W BIELSKU PODLASKIM
  33. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W BIAŁYMSTOKU, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BIAŁYMSTOKU
  34. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS WACŁAWA RABCZYŃSKIEGO W WASILKOWIE
  35. VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŁOMŻY
  36. TECHNIKUM NR 6 W ŁOMŻY
  37. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W MOŃKACH
  38. TECHNIKUM W OSTROŻANACH
  39. TECHNIKUM NR 1 W BIELSKU PODLASKIM
  40. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA III SOBIESKIEGO W BIAŁYMSTOKU
  41. KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO
  42. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PREZYDENTA RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W STRABLI
  43. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM.ZYGMUNTA AUGUSTA W AUGUSTOWIE
  44. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. ZYGMUNTA GLOGERA W BIAŁYMSTOKU
  45. PRZEDSZKOLE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BIELSKU PODLASKIM
  46. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 9 W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. KPT. WŁADYSŁAWA WYSOCKIEGO W BIAŁYMSTOKU
  47. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 IM. STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU
  48. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ARMII KRAJOWEJ W AUGUSTOWIE
  49. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁÓWNY W BIAŁYMSTOKU
  50. TECHNIKUM NR 2 W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. KPT. WŁADYSŁAWA WYSOCKIEGO W BIAŁYMSTOKU
  51. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KSIĘCIA MAZOWIECKIEGO JANUSZA I W ŁOMŻY
  52. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35 "WESOŁE" W BIAŁYMSTOKU
  53. XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
  54. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SIEMIATYCZACH
  55. SZKOŁA PODSTAWOWA W CIECHANOWCU
  56. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W MOŃKACH
  57. TECHNIKUM PROGRAMISTYCZNE INFOTECH W BIAŁYMSTOKU
  58. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. MIESZKA I W BIAŁYMSTOKU
  59. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU
  60. NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE CZERWONE SERDUSZKO
  61. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA W BIAŁYMSTOKU
  62. SZKOŁA PODSTAWOWA W GENIUSZACH
  63. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. 1 PUŁKU UŁANÓW KRECHOWIECKICH W AUGUSTOWIE
  64. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W STUDZIANKACH
  65. SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYM ALEKSANDROWIE
  66. TECHNIKUM NR 4 W BIELSKU PODLASKIM
  67. TECHNIKUM HANDLOWO-EKONOMICZNE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BIAŁYMSTOKU
  68. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. SYBIRAKÓW W BIAŁYMSTOKU
  69. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 52 "KUBUSIA PUCHATKA" W BIAŁYMSTOKU
  70. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. 42 PUŁKU PIECHOTY W BIAŁYMSTOKU
  71. X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W BIAŁYMSTOKU
  72. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W BIAŁYMSTOKU, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W BIAŁYMSTOKU
  73. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W ŁAPACH
  74. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. 2 KORPUSU POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH NA ZACHODZIE W BIAŁYMSTOKU
  75. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 SPECJALNA IM. BŁOGOSŁAWIONEGO EDMUNDA BOJANOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
  76. PRZEDSZKOLE NR 2 W ŁAPACH
  77. SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ŚW.JANA PAWŁA II W ZAWADACH
  78. SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BIAŁYMSTOKU
  79. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. ŚW. JÓZEFA W BIAŁYMSTOKU
  80. TECHNIKUM MECHANICZNE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. ŚW. JÓZEFA W BIAŁYMSTOKU
  81. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. ŚW. JANA PAWŁA II W SUWAŁKACH
  82. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. MICKIEWICZA W KRASNOWIE
  83. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU
  84. PRZEDSZKOLE ,,KRAINA MARZEŃ" W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ
  85. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 W BIAŁYMSTOKU, PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 87 W BIAŁYMSTOKU
  86. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W BIAŁYMSTOKU
  87. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 IM. SIMONY KOSSAK W BIAŁYMSTOKU
  88. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 W BIAŁYMSTOKU, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. KRÓLA STEFANA BATOREGO W BIAŁYMSTOKU
  89. SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KS. MICHAŁA SOPOĆKI W KSIĘŻYNIE
  90. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ
  91. NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "KROPKA"
  92. PRZEDSZKOLE NR 7 W SUWAŁKACH
  93. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH W NOWINCE
  94. SZKOŁA PODSTAWOWA W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM
  95. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W AUGUSTOWIE
  96. SZKOŁA PODSTAWOWA W POGORZAŁKACH
  97. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ŁOMŻY
  98. SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 2 W SOKÓŁCE
  99. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA W WASILKOWIE
  100. VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA W BIAŁYMSTOKU
  101. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BIAŁYMSTOKU
  102. III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
  103. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 IM. GEN. JÓZEFA ZACHARIASZA BEMA W BIAŁYMSTOKU
  104. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45 "CHATKA KILKULATKA" W BIAŁYMSTOKU
  105. ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. MARII KONOPNICKIEJ W BIAŁYMSTOKU, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BIAŁYMSTOKU
  106. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
  107. SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 BIAŁOSTOCKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W BIAŁYMSTOKU
  108. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W CHOROSZCZY
  109. PRZEDSZKOLE NR 10 IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH
  110. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. KS. KAZIMIERZA ALEKSANDRA HAMERSZMITA W SUWAŁKACH
  111. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44 W BIAŁYMSTOKU

Jak informuje Ministerstwo Edukacji i Nauki (stan na 26 października) w skali całego kraju naukę w trybie hybrydowym organizuje 847 szkół podstawowych, 433 szkoły ponadpodstawowe oraz 141 przedszkoli. W całości na pracę zdalną przeszło 10 przedszkoli, 24 szkoły podstawowe oraz 7 szkół ponadpodstawowych.

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