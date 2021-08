Policjanci z Łomży zatrzymali 43-latka. Jest podejrzany o kradzieże perfum w drogeriach w całym kraju. Usłyszał już 17 zarzutów (wideo)

Do zatrzymania doszło na terenie województwa lubuskiego, bo to właśnie stamtąd pochodzi podejrzany 43-latek. Jak wynika z ustaleń śledczych, obszar jego przestępczej działalności obejmował cały kraj, choć drogerię należącej do jednej i tej samej sieci.

Do pierwszej kradzieży doszło w styczniu br. w Świebodzinie, następne miały miejsce w maju, czerwcu i aż 14 w lipcu. 43-latek "na gościnnych występkach" w Podlaskiem tylko jednego dnia w lipcu ukradł perfumy o wartości blisko 8 tysięcy złotych. Rozpoczął od kradzieży w Łomży, a kolejne miały miejsce w Augustowie i Grajewie.

- Pokrzywdzeni oszacowali straty na łączną kwotę ponad 30 tysięcy złotych - mówi podkomisarz Justyna Janowska z KMP w Łomży.