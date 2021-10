Policjanci zatrzymali szajkę włamującą się do domków letniskowych

Nieznane osoby włamywały się do domów, domków letniskowych oraz kradły paliwo z samochodów. Policjanci zatrzymali trzy osoby podejrzane o dokonywanie tych czynów. To 37-letnia mieszkanka gminy Ruciane- Nida, jej 25-letni partner mieszkający w Orzyszu oraz ich 32-letni znajomy z gminy Pisz. Grupa ta działała na terenie powiatu piskiego, a zwłaszcza gminy Ruciane – Nida i Orzysz.

Na chwilę obecną funkcjonariusze ustalili, że osoby te włamały się do dwóch domów na terenie gminy Ruciane- Nida. Do jednego z nich weszli uszkadzając drzwi balkonowe. Zabrali m.in.: telewizor, zegar ścienny, barometr, komplet rzeźb, teleskop, lornetkę i inne wartościowe przedmioty o łącznej wartości blisko 16 000 złotych.

Ta sama grupa włamała się do kontenera na narzędzia oraz do domków letniskowych w jednej z miejscowości na terenie gminy Pisz. Do tego w gminie Orzysz dokonali kradzieży z włamaniem do dwóch samochodów ciężarowych, z których ukradli paliwo. Włamywali się także do domków letniskowych na działkach ogrodowych w Orzyszu, skąd kradli m.in. elektronarzędzia i butle gazowe. Większość skradzionych rzeczy, wartości około 20 000 złotych, została odzyskana przez policjantów. Przedmioty te funkcjonariusze znaleźli w miejscu zamieszkania kobiety. Inne zastawione zostały w lombardach.