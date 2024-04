38-latek z Orzysza osłyszał aż 10 zarzutów. Grozi mu nawet 15 lat

Do tego doszło jeszcze sześć zarzutów za kradzieże z włamaniem, w tym aż pięć za usiłowanie. Jak ustalili śledczy 38-latek w styczniu tego roku włamał się do pomieszczeń gospodarczych w Orzyszu, do garaży i do piwnicy w bloku. Wchodził po przecięciu skobla przy drzwiach. Najciekawsze jest to, że włamywał się do pomieszczeń, w których nie było przedmiotów będących w jego zainteresowaniu. Udało mu się ukraść tylko jedną rzecz. Była to głowica do sektora elektrycznego wartości 100 zł, którą zabrał z pomieszczeń gospodarczych. To jeszcze nie koniec długiej listy zarzucanych mu czynów. Na koniec dochodzi jeszcze posiadanie blisko 60 gramów narkotyków w postaci amfetaminy, którą funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli w jego mieszkaniu.