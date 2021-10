Polskie małżeństwo, podające się za aktywistów, z zarzutami pomocnictwa przy nielegalnym przekroczeniu granicy

Kobieta i mężczyzna to mieszkańcy spoza woj. podlaskiego. Zostali zatrzymani w Hajnówce w środę 27 października. Jechali nissanem micra na dolnośląskich numerach rejestracyjnych, zatrzymanym przed godz. 18 do policyjnej kontroli. Funkcjonariusze ujawnili w aucie 2 obywateli Iraku.

Małżonkowie noc spędzili w policyjnej izbie zatrzymań. Najpierw usłyszeli policyjne, a w czwartek prokuratorskie zarzuty pomocnictwa w organizacji nielegalnego przekroczenia granicy, za co grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Zatrzymani nie przyznają się do winy. Twierdzą, że chcieli wyłącznie udzielić pomocy cudzoziemcom, a nie ukrywać ich na terenie kraju, czy wywieźć za granicę.

- Spotykamy się z bardzo różnymi tłumaczeniami osób, które przewożą osoby nielegalnie przebywające w Polsce. Zdarzył się przypadek, że ktoś wziął do samochodu cudzoziemców, żeby mogli się ogrzać. Tam absolutnie nie było żadnych zarzutów. W tej konkretnej sytuacji, o której rozmawiamy, materiał dowodowy pozwolił na postawienie zarzutów - podkreśla podinsp. Tomasz Krupa, rzecznik podlaskiej policji.