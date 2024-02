Poseł Zieliński pyta MSWiA o stan służb mundurowych. "Powstała sytuacja grozi destabilizacją tych służb"

„Powstała sytuacja grozi destabilizacją tych służb i wpływa negatywnie na skuteczność wykonywania przez nie ich ustawowych zadań” - pisze w interpelacji poseł Jarosław Zieliński, wiceszef MSWiA w latach 2015-19.

Poseł pyta m.in. o zmiany kadrowe w służbach od 15 października ub.r. do chwili udzielenia odpowiedzi oraz o to, ilu oficerów z najwyższymi stopniami służbowymi pozostaje obecnie na zaopatrzeniu emerytalnym. Chce też wiedzieć, jakie mechanizmy zamierza wprowadzić MSWiA, by zwiększyć nabór do służb mundurowych.

