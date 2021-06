Prezydent Andrzej Duda w Siemiatyczach. Odwiedził zakład i Centrum Wystawowe Pronaru [zdjęcia, wideo]

- Pronar był i jest firmą budowaną w oparciu wyłącznie o polski kapitał. Ta inwestycja jest kolejnym etapem naszego rozwoju, gdyż dotąd to my jeździliśmy wystawiać nasze maszyny na największe światowe targi, za co płaciliśmy miliony złotych. I były to pieniądze, które zostawały za granicą. Teraz ta sytuacja się zmienia. Najpierw zainwestowaliśmy w infrastrukturę lotniczą i samoloty, a niedawno otworzyliśmy tę wystawę. Dzięki temu to my stajemy się celem wizyt osób i firm zainteresowanych naszymi maszynami – podkreślił Sergiusz Martyniuk, prezes Rady Właścicieli Pronaru.