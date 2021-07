Prokuratura: "Podszywali się pod fundację. Wyłudzili ponad 800 tysięcy złotych". Do bielskiego sądu trafił akt oskarżenia

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku oskarżyła parę, która wykorzystując nazwę podobną do znanej fundacji, miała zbierać darowizny na rzekomą działalność charytatywną. W sumie w sprawie występuje 5743 pokrzywdzonych.

- W okresie od stycznia 2016 roku do 19 października 2019 roku doprowadzili szereg osób na obszarze całego kraju do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w formie darowizn w kwotach od 50 zł do 800 zł, przez działanie pod szyldem Spółki z o.o. „Spełniamy Marzenia” z siedzibą w Katowicach oraz innych podmiotów, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd co do faktycznego beneficjenta przekazywanych darowizn, przy czym podejrzani uczynili sobie z tego stałe źródło dochodu - informuje prokurator Artur Sztachelski.

