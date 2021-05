W środę rano w rejonie miejscowości Przechody (pow. białostocki) doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierowca renault wyjeżdżając z drogi podporządkowanej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierowcy volkswagena i doszło do zderzenia pojazdów. Kierowcy oraz pasażerka z renault zostali przewiezieni do szpitala. Na miejscu mundurowi ustalają szczegółowy przebieg zdarzenia.