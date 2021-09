REJON BIELSK PODLASKI3 września1) Orlaul. Bielska (nr parzyste od 44 do 46 oraz nr nieparzyste od 25 do 35)ul. Henryka Sienkiewicza (nr parzyste od 2 do 24 oraz nr nieparzyste od 1 do 17)ul. Ogrodowa (nr parzyste: 4, 6 oraz od 12 do 24, nr nieparzyste od 13 do 23, dz. 38)Godz. 6.00-10.002) Dołubowo(posesje od nr 14 do 20, nr 33 oraz od 94 do 106)Godz. 7.00-14.003) Jabłonka Kościelna(hydrofornia)Jabłonka-Świerczewo(posesje od nr 12 do 44)Godz. 9.00-14.004) Szepietowoul. Główna (nr parzyste od 56 do 70 oraz maszty GSM: Polkomtel i T-Mobile)Godz. 9.00-13.00

