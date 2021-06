Rehabilitacja pocovidowa - gdzie leczyć się w Podlaskiem? Lista placówek, adresy i telefony

Tysiące ozdrowieńców boryka się m.in. problemami z układem oddechowym, powikłaniami neurologicznymi lub kardiologicznymi na wiele miesięcy po zakończeniu leczenia na COVID-19. Mogą oni skorzystać z rehabilitacji pocovidowej, która opiera się na trzech filarach:

leczenia stacjonarnego (w uzdrowiskach, sanatoriach)

leczenia ambulatoryjnego (w przychodniach - gdzie pacjenci regularnie przychodzą na wizyty do gabinetów fizjoterapeutycznych)

leczenia domowego (kiedy rehabilitacja jest prowadzona przez specjalistów w domach pacjentów, którzy mają problem z samodzielnym poruszaniem się).

Program przewiduje od 2 do 6 tygodni kompleksowej rehabilitacji. Do programu można dołączyć do 6 miesięcy od zakończenia leczenia związanego z COVID-19. Jedna osoba może skorzystać z programu rehabilitacji jeden raz. Podstawą kwalifikacji jest posiadanie pozytywnego wyniku testu PCR lub wypis z leczenia szpitalnego.

