Rolnicy. Podlasie. Bogdan z Borowskich Ciborów sprawdza słupki na ogrodzenie i reklamuje firmę ma

Bogdan z Borowskich Ciborów to coraz aktywniejszy w internecie bohater serialu Rolnicy. Podlasie. Rolnik z Podlasia, podobnie jak słynny Andrzej z Plutycz, reklamuje firmy. Tym razem przyjechali do niego panowie z innowacyjnym produktem na ogrodzenie. Zobaczcie co się działo u bohatera serialu Rolnicy. Podlasie.