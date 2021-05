Rolnicy. Podlasie. Gienek Onopiuk po interwencji policji spędził noc na komisariacie. "To była ciężka noc. Do teraz odczuwa skutki"

Po interwencji Gienek spędził noc na komisariacie. Został zwolniony do domu 2 maja. We wtorek na stronie rolników pojawił się post, w którym przyznają, że Onopiuk zachował się niewłaściwie. Ich zdaniem nie jest to usprawiedliwienie dla brutalnego zachowania policjantów, którzy przycisnęli Gienka do ziemi, skuli kajdankami i siłą wepchnęli do radiowozu. Zajście zostało nagrane przez świadków.

"To była ciężka noc. Do teraz Gienio odczuwa skutki tej interwencji. Może zachował się niepoprawnie, ale to co wydarzyło się potem nie powinno mieć miejsca. Działania nieznanych funkcjonariuszy były naszym zdaniem nieadekwatne do sytuacji. Nie nam jednak oceniać poprawność, nie znamy paragrafów. Czas pokaże. Tak wiele dostajemy od was wiadomości, słowa wsparcia i niedowierzania jak do tego doszło. Dziękujemy wszystkim i każdemu z osobna" - czytamy na stronie "Gienek i Andrzej".