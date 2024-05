Oszustwo internetowe. Blisko 100 osób straciło na kupnie maszyn rolniczych. Łomżyńska policja rozszerza zarzuty dla 30-latka

- 30-latek miał 48 czynnych podstaw poszukiwań do prokuratur w całym kraju. W grudniu usłyszał 8 zarzutów oszustw i decyzją sądu mężczyzna trafił do aresztu - przypomina st. asp. Karolina Wojciekian. - Sprawa miała charakter rozwojowy, a funkcjonariusze z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą łomżyńskiej komendy nie ustawali w gromadzeniu materiału dowodowego.