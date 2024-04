Ruszyły patrole motocyklowe. Policjanci apelują o rozsądek

Policjanci apelują o rozwagę i bezpieczeństwo, zwłaszcza teraz na początku sezonu. Kierowcy samochodów dopiero przyzwyczajają się do większej liczby jednośladów na drodze. To wszystko, w połączeniu z brakiem należytej ostrożności i wyobraźni, może doprowadzić do bardzo niebezpiecznych zdarzeń.