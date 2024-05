Sanktuaria katolickie na Podlasiu przyciągają tłumy wiernych. Sprawdź jak wyglądają i jaką mają historię. Część II - Diecezja Łomżyńska

Co to jest sanktuarium?

Sanktuaria to miejsca szczególnego kultu, związane z wydarzeniem nadprzyrodzonym, relikwiami lub objawionym wizerunkiem. Jako budynki lub przestrzeń były znane już w starożytności. Sanktuarium to struktura wykonana przez człowieka (np. kościół, kaplica), ale często są to miejsca naturalne:

gajem

górą

skałą

źródełkiem

pieczarą

Zobacz jak wyglądają podlaskie sanktuaria i jaką mają historię: