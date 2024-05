Ścieżki rowerowe w woj. warmińsko-mazurskim. Gdzie w weekend 25 - 26 maja? Zobacz podpowiedzi wypraw

Zastanawiasz się nad pomysłem na trasę rowerową w woj. warmińsko-mazurskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy pomysły na trasy rowerowe. Są różne pod względem trudności czy odległości, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. warmińsko-mazurskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w woj. warmińsko-mazurskim przygotowaliśmy na weekend.

Rowerem po woj. warmińsko-mazurskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. warmińsko-mazurskim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 25 maja w woj. warmińsko-mazurskim ma być od 16°C do 27°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 0% do 31%. W niedzielę 26 maja w woj. warmińsko-mazurskim ma być od 16°C do 24°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 2% do 51%. 🚲 Trasa rowerowa: Ruciane-Nida - Mikołajki Początek trasy: Mikołajki

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 62,93 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 86 m

Suma podjazdów: 315 m

Suma zjazdów: 231 m Faramka poleca tę trasę rowerzystom

Wycieczka rowerowa z punktem startowym w miejscowości Ruciane-Nida i metą w Mikołajkach - pierwszy dzień wyprawy szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich. Po drodze odwiedziliśmy Leśniczówkę Pranie, z którą w latach 1950-1953 związany był Konstanty Ildefons Gałczyński. Podczas pobytów w Praniu poeta napisał wiele utworów, m.in. Kronikę Olsztyńską. Gałczyński był w leśniczówce gościem ówczesnego leśniczego Stanisława Popowskiego, jednak planował (razem z żoną Natalią) zamieszkać na stałe nad Jeziorem Nidzkim. Obecnie w leśniczówce znajduje się muzeum poświęcone poecie. Drugi ciekawy punkt na trasie to prom linowy w Wierzbie. Prom koło Mikołajek to jedyny czynny prom na wodach jezior mazurskich. Kursuje po jeziorze Bełdany. Prom pokonuje odległość ok. 360m, a podróż nim trwa ok. 10min.

Ponadto niemal cała trasa wiedzie przez urokliwe mazurskie lasy i jeziora (m.in. Nidzkie, Wiartel, Jaśkowo, Bełdany, Mikołajskie).

🚲 Trasa rowerowa: Rajd po kilku starych cmentarzach dla Stowarzyszenia "Kochamy Żuławy" Początek trasy: Elbląg

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 88,02 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 33 m

Suma podjazdów: 260 m

Suma zjazdów: 270 m Rowerzystom trasę poleca Arturbike Po raz kolejny dołączyłem do akcji Żuławskie Światło Pamięci, którego organizatorem jest SKŻ. W tym roku dołączyła do mnie Kasia z Tczewa i wspólnie odwiedziliśmy sześć z kilkunastu starych, zapomnianych cmentarzy, a konkretnie koncentrowaliśmy się na cmentarzach mennonickich i ewangelickich. Cmentarze katolickie, te równie "stare" odwiedzane są codziennie i tu nie ma co się rozczulać.

Około godziny ósmej ruszyliśmy na szlaku w Elblągu i zakończyliśmy nasz rajd w Tczewie.

Pogoda co prawda jesienna, szaruga i ogromne zachmurzenie niosło za sobą ryzyko całkiem przyzwoite zmoczenia. Ale udało się nam dotrzeć do mety "na sucho".

Trasa co prawda "one way" ale spokojnie można trochę inną dróżką wrócić do Elbląga i zatoczyć całkiem fajne kółeczko, a na liczniku będzie zarejestrowane około 200 km.

W okresie letnim, któregoś weekendu, kiedy to dzień będzie dłuższy na pewno zbiorę ekipę i ruszymy na szlak.

🚲 Trasa rowerowa: Wydminy - Orzysz - Bemowo Piskie - Ełk - Wydminy Początek trasy: Węgorzewo

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 104,73 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 173 m

Suma podjazdów: 3 385 m

Suma zjazdów: 3 378 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Sawze 105 km. Trasa dosyć trudna zwłaszcza podczas upału. Dużo ładnych widoków po drodze.

🚲 Trasa rowerowa: Łukszty - Szlak w Krainie Bizonów (czerwony) - Łukszty Początek trasy: Tolkmicko

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 56,72 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 119 m

Suma podjazdów: 306 m

Suma zjazdów: 306 m Pelipek poleca tę trasę rowerzystom

Łukszty - Szlak w Krainie Bizonów (czerwony) - Szlak w Dolinie Rzeki Wąskiej (żółty) - Szlak wśród Gór i Lasów (niebieski) - Łukszty Trasa głównie po nawierzchni asfaltowej, ale zdarzają się odcinki szutrowe, kamienne i piaskowe, w związku z tym nie nadaje się na typowy rower szosowy.

Wielkie brawa za oznakowanie szlaku "W Krainie Bizonów", nie da rady się zgubić :)

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 122,71 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 148 m

Suma podjazdów: 683 m

Suma zjazdów: 618 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Max_c74 Wycieczka rowerowa na koniec świata. Tym razem odwiedziliśmy Starą Pasłękę. Trasa jest bardzo malownicza i prowadzi w większości po bezdrożach. Po drodze sporo ciekawych miejsc i pięknych widoków. Odwiedziliśmy: starą cegielnie w Suchaczu, Frombork, Różaniec, Ujście, Starą i Nową Pasłękę oraz Braniewo. Polecam tą wycieczkę.

🚲 Trasa rowerowa: Green Velo -- Górowo Iławeckie - Frombork Początek trasy: Dobre Miasto

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 98,31 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 186 m

Suma podjazdów: 813 m

Suma zjazdów: 898 m Jedrula77 poleca tę trasę Górowo Iławeckie - Kandyty - Krzekoty - Pieniężno - Braniewo - Frombork ................................................................................................................................................................................................................................

🚲 Trasa rowerowa: Pochylnie Kanału Elbląskiego z roweru Początek trasy: Elbląg

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 82,82 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 129 m

Suma podjazdów: 431 m

Suma zjazdów: 432 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca GR3miasto Żuławy to piękny region, obfity w różnego rodzaju zabudowania, które swój rozwój zapewniają osadnictwu holenderskiemu. Wybierając się na wycieczkę nadal można tu spotkać wiele pięknie rzeźbionych drewnianych domów, ceglanych kościołów, bądź ich ruin, a także starych cmentarzy mennonickich. Podczas naszej całodziennej wyprawy udało nam się zobaczyć każde z osobna, jednak głównym celem wycieczki były unikatowe w skali światowej zabytki hydrotechniczne. Mowa oczywiście o pochylniach na Kanale Elbląskim. Trasa choć wydaje się długa, pokona każdy średniozaawansowany rowerzysta. Poza tym zawsze rozłożyć ją można na cały dzień, bądź weekend.

🚲 Trasa rowerowa: Rajd Rowerowy Mazurskie Tajemnice 2016 - Dzień 1 Początek trasy: Giżycko

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 95,79 km

Czas trwania wyprawy: 12 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 108 m

Suma podjazdów: 836 m

Suma zjazdów: 889 m Lubimyrowery.pl poleca tę trasę rowerzystom Przebieg trasy pierwszego dnia Rajdu Rowerowego MAZURSKIE TAJEMNICE organizowanego przez firmę R4FUN (LubimyRowery.pl).

Temat przewodni dnia to miejsca historyczne. Na trasie między innymi Zamek Krzyżacki w Kętrzynie, Pałac w Nakomiadach, bunkry hitlerowskie "Wilczy Szaniec" w Gierłoży, oraz wiele ciekawych miejsc ze wspaniałymi mazurskimi krajobrazami. Trasa ciekawa, urozmaicona krajobrazowo. Nawierzchnia dróg zmienna o różnych kategoriach. Częściowo wiedzie asfaltem o nieznacznym natężeniu ruchu samochodowego, ale na znacznych odcinkach to drogi gruntowe wijące się pomiędzy jeziorami i lasami.

🚲 Trasa rowerowa: Zielono mi Początek trasy: Elbląg

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 127,44 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 125 m

Suma podjazdów: 504 m

Suma zjazdów: 379 m Max_c74 poleca tę trasę rowerzystom Wycieczka rowerowa Elbląg -Gdynia przez Krynicę Morską. Dojazd do Elbląga z Gdyni PKP Regio 5.43. Jadąc spokojnie szlakiem warto patrzeć na zegarek w Tolkmicku tramwaj wodny kursuje o 9.30 i 11.00 (warto zarezerwować bilet wcześniej bo w sezonie chętnych na rejs jest sporo). Po drodze jeszcze jedna przesiadka na prom w Mikoszewie. Trasa jest łatwa do pokonania.

🚲 Trasa rowerowa: Mazury Zachodnie vol.3 Początek trasy: Elbląg

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 130,39 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 190 m

Suma podjazdów: 1 058 m

Suma zjazdów: 990 m Trasę dla rowerzystów poleca Max_c74 Wyszukując ciekawe miejsca na mapach zastanawiam się czy w rzeczywistości jeszcze coś się zachowało z ruin pałaców, dworów i zamków. Ta wycieczka była miłym zaskoczeniem bo prawie wszystkie zabytkowe ruiny można było zwiedzić i dotknąć. Przygotowałem tak wiele miejsc do odwiedzenia, że musiałem z części zrezygnować zdając sobie sprawę, że czasu będzie za mało żeby je zobaczyć. Trochę mnie to cieszy bo kolejna wycieczka właściwie już jest przygotowana.

Odwiedziłem:

dwór barokowy Marwica, ruinę pałacu Topolno Wielkie, ruina pałacu Wysoka, ruina zabytkowego młyna Gradowy Młyn, zespół dworski Powodowo (za płotem), Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego Kwietniewo, zespół pałacowo-parkowy z folwarkiem Dymnik, Kościół Niepokalanego Serca NMP Rychliki, ruina pałacu Barzyna, zabytkowy spichlerz Śliwica, pochylnia na Kanale Elbląskim Kąty, zabytkowy folwark i pałac Drulity, ruina pałacu Sasiny, pałac Dziśnity, ruiny dworu Gisiel, zabytkowy wiadukt, ruiny pałacu Pudłowiec, cmentarz luterański Dzierzgoń, pałac i wieża ciśnień Grzymała.

Wycieczka rowerowa - jak się przygotować?

Najważniejszy jest stan techniczny Twojego roweru. Jeśli wybierasz się na swoją pierwszą wyprawę w sezonie, koniecznie zrób przegląd swojego jednośladu. Co warto zrobić przed rozpoczęciem sezonu? W skład przeglądu wchodzi szereg czynności do wykonania. Są to między innymi: sprawdzenie napędu, przerzutek, linek oraz hamulców

dopompowanie kół

wyczyszczenie ważnych elementów

W skład przeglądu wchodzą również inne czynności. Rower powinno się serwisować przynajmniej raz w roku, by mieć pewność, że jest odpowiednio sprawny i by móc cieszyć się nim dłużej. Podczas jazdy mocno eksploatujemy sprzęt, dlatego tak istotne jest, by o niego dbać. Można samodzielnie serwisować swój rower, chociaż do tego wymagana jest odpowiednia wiedza. W Internecie nie brakuje poradników na ten temat. Jeśli jednak wolisz, by Twoim jednośladem zajęli się specjaliści możesz oddać sprzęt do serwisu rowerowego. Taki przegląd najlepiej jest wykonywać przed rozpoczęciem sezonu. Po sezonie też warto o niego odpowiednio zadbać. Pamiętaj, że im bardziej skrupulatnie będziesz dbać o sprzęt, tym dłużej Ci on posłuży. Jeśli Twój sprzęt jest gotowy do użytku, pozostaje Ci zaplanować trasę i ruszać w drogę!

Co zabrać na wycieczkę rowerową?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami.

Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa. Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Gdzie na rower w woj. warmińsko-mazurskim?

W woj. warmińsko-mazurskim znaleźć możecie jedne z najciekawszych tras rowerowych w Polsce. Przez region przebiega odcinek Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, liczący 397 km. Trasa poprowadzi was wśród najpiękniejszych zamków Warmii, od Elbląga, przez Frombork, Braniewo, Pieniężno, aż do Bartoszyc i Sępopola. Być może najciekawszy jest zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim, gdzie Mikołaj Kopernik opracował zręby swojej teorii o ruchu planet wokół słońca. Mazury to Kraina Tysiąca Jezior i warto wybrać się na wycieczkę wokół niektórych z nich. To okazja, by podziwiać z siodełka piękną przyrodę regionu i cieszyć oczy widokiem rozległych słodkich wód. Możecie zaplanować rowerowy weekend na Mazurach i spróbować okrążyć najsłynniejsze jeziora. Trasa rowerowa wokół Jeziora Mamry liczy ok. 50 km, a wokół Jeziora Śniardwy aż 100 km.

Kiedy znudzą wam się jeziora, możecie odwiedzić niezwykłe zabytki, których w woj. warmińsko-mazurskim nie brakuje, nie licząc nawet zamków. Na turystów czeka Święta Lipka z pięknym sanktuarium, w którym codziennie odgrywane są koncerty organowe. Miłośnicy II wojny światowej koniecznie powinni zwiedzić Wilczy Szaniec, rozległy kompleks zrujnowanych bunkrów, w których Hitler urządził jedną ze swoich kwater głównych w czasie II wojny światowej. Amatorzy niecodziennych przygód mogą wybrać się w rejs statkiem po trawie, który umożliwia specjalna pochylnia w Buczyńcu na Kanale Elbląskim. Z dziećmi warto wybrać się do Kosewa Górnego, gdzie w zagrodzie stacji badawczej Instytutu Parazytologii PAN można oglądać z bliska daniele i muflony, pasące się swobodnie.