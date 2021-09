Sejny. Rozpędzone audi zmiotło 61-latkę na przejściu dla pieszych. Kierowca, który uciekł, jest już w rękach policji (zdjęcia, wideo)

38-latek z Sejn usłyszał zarzuty spowodowania wypadku, nieudzielenia pomocy, a to wszystko w związku z ucieczką z miejsca. Przyznał się do winy. W piątek został doprowadzony do prokuratury rejonowej. Na jej wniosek sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

Do koszmarnie wyglądającego wypadku doszło w poniedziałek 6 września przed godz. 20 na ulicy Zawadzkiego w Sejnach. Na zarejestrowanym nagraniu z miejskiego monitoringu widać jak kierowca srebrnego samochodu osobowego potrąca pieszą przechodzącą po przejściu dla pieszych, a następnie ucieka z miejsca zdarzenia nie udzielając rannej pomocy. 61-latka trafiła do szpitala. Choć auto poruszało się z dużą prędkością, na szczęście skończyło się na połamanej nodze.

