Siatkówka. Do Suwałk przyjeżdżają akademicy z Kortowa.

"Razem Możemy Więcej" - tak brzmi hasło-motto wszelkich poczynań Ślepska Malow Suwałki, jak również i kibiców suwalskiej drużyny. Wspaniały doping niósł zespół do zwycięstwa w ostatnim spotkaniu z LUK Lublin. - Kibice dają nam dużego powera - podkreślają niemal wszyscy siatkarze drużyny trenera Andrzeja Kowala. Także rywale Ślepska Malow zwracają uwagę, że atmosfera w suwalskiej hali jest świetna, ale przede wszystkim sprzyja z oczywistych względów gospodarzom i nie jest tu łatwo grać przyjezdnym ekipom.

Fani Ślepska na pewno zapełnią halę na niedzielnym meczu z Indykpolem AZS Olsztyn, który jest traktowany jako derby Północno-Wschodniej Polski i będą siódmym zawodnikiem Biało-Niebieskich.

Rywal na pewno nie jest łatwy. W pierwszych dwóch meczach zdobył tylko jeden punkt lecz grał z kandydatami do czołowych miejsc: Asseco Resovią Rzeszów i PGE Skrą Bełchatów. W tym drugim spotkaniu pokusił się o jeden punkt mimo że przegrywał już 0:2 w setach. W spotkaniu tym najskuteczniejszym siatkarzem olsztynian był Karol Butryn, który zdobył 24 punkty. - Ślepsk Malow jest rywalem w naszym zasięgu - mówił na antenie radia UWM FM siatkarz Indykpolu Olsztyn. - Mecz w Suwałkach powinien nam dać odpowiedź na co nas obecnie stać. Na pewno w Śłepsku Malow najgroźniejszy jest Bartek Bołądź. Jak się nam go uda zatrzymać to możemy w Suwałkach powalczyć o jakieś punkty - stwierdza siatkarz Indykpolu AZS.