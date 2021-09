Siemiatycze. Jak gmina samowolnie w Wólce Nadbużnej budowę świetlicy rozpoczęła

Jego główny cel to promowanie ochrony bioróżnorodności przyrodniczej Podlasia Nadbużańskiego, wraz z zabezpieczeniem cennych przyrodniczo siedlisk i ostoi gatunków chronionych występujących na obszarze chronionego krajobrazu „Dolina Bugu” oraz Natura 2000. Przewidziano m. in. stworzenie eksponatów wielu gatunków fauny i flory w skali 1:1 i większych, a także infrastruktury edukacyjnej (tablice informacyjne, leśne puzzle, zegary przyrody, labirynt edukacyjny, koła ekologiczne, karmniki dla ptaków). Zaplanowano też remont budynku z przeznaczeniem na świetlicę. Dofinansowanie na ten cel wyniosło 293 649,58 zł.

Chodzi o modernizację budynku na terenie wsi Wólka Nadbużna z przeznaczeniem na świetlice wiejską. Zlokalizowany był przy ścieżce przyrodniczo-eudukacyjnej. To część projektu, na który gmina otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 85-procentowa dotacja wyniosła 1,132 mln zł. Wartość projektu to 1,612 mln. Realizację zaplanowano na lata 2019-2021.

- Tymczasem zamiast remontu dokonano bezprawnej rozbiórki budynku i wbrew prawu rozpoczęto nowego obiektu. Co więcej nie został on umiejscowiony, gdzie stał potrzebny – napisała w interpelacji do wójta Grażyna Wilczyńska, radna gminy Siemiatycze, a zarazem sołtys Wólki Nadbużnej.