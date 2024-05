Slow life po podlasku. Zwykły, wiosenny dzień na podlaskiej wsi 20 lat temu

Podlaski chillout czy slow life stał się niezwykle popularny. Kiedyś ludzie dziwili się, ze wszyscy pędzą ku karierze, zyskom a na Podlasiu ludzie żyją swoim rytmem. U nas na wsi zawsze jest czas by posiedzieć na ławeczce, powąchać kwiaty i porozmawiać z sąsiadką. Talk się żyje u nas od lat.

W międzyczasie wielu ludziom zmęczonym pogonią za pieniądzem, zmieniły się priorytety i dziś umiejętność wyciszenia się i odpoczynku na łonie na tury jest wielką atrakcją. Pracownicy korporacji dopiero odkrywają to, co gospodarze i gospodynie z Podlasia wiedzą od lat: jest czas na pracę i jest czas na odpoczynek. Ale odpoczywać to trzeba umieć.