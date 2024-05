Rolnicy. Podlasie. Na gospodarstwie Gienka i Andrzeja z Plutycz praca wre. Mimo nerwowej atmosfery bracia Onopiuk wykonali niełatwe zadanie

Rolnicy. Podlasie - Gienek i Andrzej z Plutycz

Andrzej i Jarek przy pracy. Ziemniaki w bunkrze

Andrzej boi się jednego!

Przebrane ziemniaki trafiły do sadzarki, która podczepiona była do ciągnika. Za kierownicą zasiadł Andrzej, a na sadzarce stanął Jarek. Nie obyło się bez problemu, bo ziemniaki nie wylatywały na ziemię. Jarek zaczął walczyć z problemem i wkurzył się nie na żarty, gdy Andrzej się zagapił.

Nie tylko stonka spędza sen z powiek Andrzeja. Podczas pracy zaatakował go też komar, który wleciał mu do nosa! Dzielny rolnik jednak sobie z nim poradził.

Piękna wieś Plutycze

Plutycze dzięki Gienkowi i Andrzejowi stały się bardzo popularne, do wsi przyjeżdża wielu turystów zwiedzających Podlasie, bardzo często tylko dlatego, żeby zobaczyć jak to wszystko wygląda na żywo. Niektórym mieszkańcom to się podoba, ale większość nie jest raczej zadowolona z takiej sławy. Plutycze to bardzo ładna wieś leżąca niedaleko rzeki Narwi. We wsi zachowało się wiele unikalnych zdobień na chatach.