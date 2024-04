Śmieci w lesie w Augustowie. Policja znalazła trop w stercie odpadów. Winna została ukarana OPRAC.: (ika)

Mieszkanka Augustowa została ukarana za zaśmiecanie lasu. Odpady wywiozła na drugi koniec miasta, ale i tak nie uniknęła odpowiedzialności KPP Augustów Zobacz galerię (6 zdjęć)

Mandat w wysokości 500 złotych oraz zobowiązanie do uprzątnięcia terenu. To kara dla 24-letniej mieszkanki Augustowa za wyrzucenie śmierci do lasu w jednej z dzielnic miasta. Kobieta wpadła, bo w stercie odpadów zostawiła kopertę z własnym adresem.