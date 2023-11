Śmiertelny wypadek w Toczyłowie. Kierowca nie ustąpił pierwszeństwa, a 36-letni pasażer zmarł w szpitalu Robert Borowy

Tragiczne informacje napływają z powiatu grajewskiego. W rejonie miejscowości Toczyłowo doszło do śmiertelnego wypadku. Archiwum

Tragiczne wieści z dróg regionu. W rejonie miejscowości Toczyłowo (powiat grajewski) doszło do śmiertelnego wypadku. W wyniku nie ustąpienia pierwszeństwa doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. 36-letni pasażer jednego z aut został przetransportowany do szpitala, jednak jego życia nie udało się uratować.