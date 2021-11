Stara Łomża. 19-latek "wpadł" z narkotykami przez... empatię dzielnicowych OPRAC.: Izabela Krzewska

Na widok mundurowych, znajomi podróżujący volkswagenem odrzucili na ziemię dwie foliowe torebki z suszem. Żaden z 19-latków nie przyznawał się do znaleziska. Obaj spędzili noc w policyjnym areszcie, aż do ustalenia, który z nich jest właścicielem środków odurzających KMP Łomża Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Widząc samochód stojący na poboczu, policjanci postanowili sprawdzić, czy kierowca nie potrzebuje pomocy. Okazało się, że on i pasażer ważyli narkotyki w bagażniku volkswagena. 19-latek, do którego zdaniem śledczych należała marihuana, usłyszał zarzut. Grozi mu kara do 3 lat więzienia.