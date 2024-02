Stara szkoła w Kobylinie-Borzymach zyskała nowy blask. Teraz będzie tam nowoczesne Gminne Centrum Kultury

Gminne Centrum Kultury w Kobylinie-Borzymach

W budynku znajduje się sala widowiskowo-konferencyjna, zaplecze gastronomiczne, biblioteka, pomieszczenia socjalne, miejsce do zajęć dla dzieci czy czytelnia z komputerami, z których będą mogli korzystać uczniowie. Budynek jest przystosowany do osób z niepełnosprawnościami. Gminne Centrum Kultury zostało wykonane w nowoczesnej aranżacji, jednak zachowano elementy z dawnego budynku. Wykorzystano m.in. cegły, które mimo tylu lat nadal są w bardzo dobrym stanie. Obecnie obiekt jest w pełni innowacyjny. Zamontowano w nim panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, a także energooszczędne oświetlenie. Dzięki temu koszty utrzymania budynku są niskie.

Nowy garaż, z którego skorzystają druhowie OSP

Bogata historia budynku

Wójt podziękował wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania Gminnego Centrum Kultury. Podkreślał, że droga do utworzenia placówki była czasem wyboista. Pandemia czy wzrost kosztów budowlanych to tylko niektóre problemy, które udało się przezwyciężyć. Wójt Dariusz Sikorski nie krył sentymentu, który ma odnośnie do tego obiektu, ponieważ uczęszczał do szkoły podstawowej, która mieściła się w tym właśnie budynku.