Inwestycja w ramach programu Kolej+ mająca połączyć Łomżę z Białymstokiem. Kiedy zostanie ogłoszony przetarg?

W ostatnich latach było głośno o dwóch projektach, dzięki którym po wielu latach do Łomży powróciłaby kolej. Prawie 60-tysięczna Łomża to dziś jedno z największych miast w Polsce bez dostępu do kolei pasażerskiej. Miało to się zmienić dzięki programowi "Kolej+" oraz Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu.

W lipcu 2023 roku w Łomży PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego podpisali umowy na realizację inwestycji z rządowego „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 roku”. Inwestycja miała połączyć Łomżę z Białymstokiem.

Budżet prac zaplanowanych w ramach projektu wynosi 430 mln zł, w tym blisko 366 mln zł z budżetu państwa oraz 64,5 mln (15 proc.) ze środków samorządu województwa. Ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej i robót zaplanowano pierwotnie na III kwartał 2023 roku, a prace budowlane na lata 2025 – 2028. Postanowiliśmy dowiedzieć się co dalej z zapowiadaną inwestycją.